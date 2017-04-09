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Vakıflar Haftası 15 Nisan’da etkinliklerle kutlanacak

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Vakıflar Haftası 15 Nisan’da etkinliklerle kutlanacak
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Vakıflar Haftası kapsamında çeşitli etkinliler düzenleyecek.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa AKM’de “Kadın ve Vakıf”’ konulu panel düzenlenecek.

Panelde, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri “Sevgi Oratoryosu” ve oda orkestrası da dinleti sunacak.

Panelin konuşmacıları Türkiye’den katılacak 3 vakıf uzmanının yanında, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı olacak.

Aynı gün öğleden sonra, Geleneksel İyilik Festivali’nin ikincisi “ikram, eğlence bizden, katılım sizden sloganıyla” Selimiye Meydanı’nda gerçekleşecek.

“VAKIF RUHUNUN TEMELİ HAYRAT”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 446’ncı ve Kıbrıs Türk halkına devrinin 61’inci yıl dönümü nedeniyle yayımlanan bildiride, Kıbrıs Vakıflarının, bir süreden beridir; vakıf ruhunu anlatmayı misyon edindiği belirtilerek, vakıf ruhunun temeli iyilik olan hayrat olduğu belirtildi.

Bildiride, “Atalarımızın yaratığı vakıf medeniyeti, beşikten mezara dek insanlara karşılıksız hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir sosyal devlet yapısıdır” denildi.

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