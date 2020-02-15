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Vakıflar İdaresi eski müdürü: "Maraş açılımı tam bir felaket!"

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Kapalı Maraş'ta bugün üst düzey toplantı yapılıyor.
Vakıflar İdaresi eski müdürü: "Maraş açılımı tam bir felaket!"

Kapalı Maraş'ta bugün üst düzey toplantı yapılıyor.

Toplantıya T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile T.C.Adalet Bakanı Abdühamit Gül katılıyor.

AÇIK MEKTUP

Vakıflar İdaresi (EVKAF) eski genel müdürü  Taner Derviş, Maraş'ta  bugün düzenlenecek üst düzey toplantı konusunda, Başbakan Ersin Tatar ile T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a açık mektup yazdı

ÖNEMLİ UYARI

Maraş açılımı ile Vakıfların AİHM kapsamına alınması durumunda ada genelinde gasp edilmiş Vakıf mallarının heba olacağını, Kıbrıs Türk halkının ada genelindeki mülkiyet payının yüzde 16,8'e gerileyeceğini muhtemel bir anlaşmada 114 bine ulaşacak olan göç oluşacağını ve devasa tazminatların gündeme geleceğini belirtti.

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