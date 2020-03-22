  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Vakıflar İdaresi, gıda ve hijyen paketleri dağıtımına başladı

» »
Vakıflar İdaresi, gıda ve hijyen paketleri dağıtımına başladı
Vakıflar İdaresi, gıda ve hijyen paketleri dağıtımına başladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, korona virüsü salgını ve sonrasında salgının etkilerini azaltmak amacıyla alınan önlemler çerçevesinde yardıma ihtiyaç duyan kişilere gıda ve hijyen paketleri dağıtıyor.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, “tüm dünyada etkisini gösteren Corona Virüs salgını ve sonrasında salgının ülkemize etkisini azaltmak için alınan önlemlerle birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresi de harekete geçti. Bu süreç içerisinde yardıma ihtiyaç duyabilecek kişiler olabileceğini tespit eden Evkaf yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve devlet birimleri ile işbirliği içerisinde gıda ve hijyen paketleri hazırlayarak dağıtımına başladı” denildi.

Bu plan çerçevesinde Engelliler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile koordine olunarak engelli vatandaşlar ve ailelerine acil yardımların ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bunun yanında İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere bin paket gıda ve hijyen paketi sağlandı. İskele bölgesinde bulunan mültecilere yardım kapsamında yüz gıda paketi ve tüm mültecilere ayakkabı sağlandı ve kendilerine başka ihtiyaçları olması durumunda hemen yardım edileceği iletildi. Tüm bu çalışmalara ek olarak, KKTC genelinde İyilik Gönüllüleri kanalı ile organize olundu ve ihtiyaçlı kişiler tespit edilerek yaklaşık bin aileye doğrudan gıda ve hijyen paketi dağıtıldı. İlk etapta toplam 5 bin gıda ve hijyen paketi planlanıp bölgelere ve kurumlara ulaştırılmıştır.”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu çalışmaların başlangıç olduğunu ve bu yardımların devam edeceğini belirterek, “İlk günden beri Kıbrıs Türk halkının yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medya uzmanı Atakan: "Deniz ulaşımındaki fiyat artışı şikayetleri takibe alındı"22 Mart 2020 Pazar 13:23
  • Kıbrıs’ın kuzeyinde okuyan yüzlerce öğrenci mağdur edildi! #kktcdeutancvar22 Mart 2020 Pazar 13:11
  • Özersay:İnsanın dönebileceği,gelip sığınabileceği bir memleketi olması ne kadar önemli22 Mart 2020 Pazar 12:25
  • Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 300 bini aştı22 Mart 2020 Pazar 12:22
  • “Her kriz psikolojik büyüme için bir fırsattır”22 Mart 2020 Pazar 11:51
  • Medya Etik Kurulu: “Mülteciler ile ilgili Roma Sözleşmesi ilkeleri göz ardı edilmemeli”22 Mart 2020 Pazar 11:47
  • 14 gün karantina kuralına uymayan bir kişiye yasal işlem!22 Mart 2020 Pazar 11:44
  • Bakan Pilli: "Halk 14 gün sokağa çıkmazsa, virüsün önünü alırız"21 Mart 2020 Cumartesi 22:45
  • KKTC'de 1 yeni vaka daha toplam 35 vaka oldu21 Mart 2020 Cumartesi 22:18
  • Akıncı, sabah başka telefonlar açılmadıysa,bana ne yapmak düşerdi?21 Mart 2020 Cumartesi 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti