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Vakıflar İdaresi ile Kızılay’dan sel mağdurlarına yardım

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Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Vakıflar İdaresi, selden zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı.
Vakıflar İdaresi ile Kızılay’dan sel mağdurlarına yardım

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı da sel mağdurları için görev başında.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, sel mağdurlarına yardımcı olabilmek için Kıbrıs Vakıflar Bankası ile TC Ziraat Bankası’nda yardım hesabı açtı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, “İhtiyacı olan vatandaşlar bize ulaşsın” çağrısında bulunarak 0548 838 17 58 numaralı telefondan Vakıflar İdaresi’ne ulaşılmasını istedi.

Benter, sel mağdurlarına destek olmak isteyen vatandaşların ise Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Vakıflar Bankası ile TC Ziraat Bankası’nda açtığı yardım hesablarına bağışta bulunabileceğini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı da görev başında.

Dernek Başkanı Bülent Çıraklı, selden zarar gören vatandaşların bölge kaymakamlıkları ve belediyelere başvurarak destek alabileceklerini bildirdi.
Çıraklı, Kızılay ekiplerinin, selden zarar görenlere temizlik malzemesi, gıda, battaniye, yorgan, yastık yardımı sağladığını kaydetti.

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