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“Vakıflar İdaresi laikliği tehdit eden adımlarda bulunuyor”

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“Vakıflar İdaresi laikliği tehdit eden adımlarda bulunuyor”
“Vakıflar İdaresi laikliği tehdit eden adımlarda bulunuyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada,  Vakıflar İdaresi’nin; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye’de  “cumhuriyet” öncesine dönme adımlarını eş zamanlı olarak atmayı kendine vazife edindiğini ileri sürerek,  “Vakıflar İdaresi’nin bu bağlamda Kıbrıs’ın ve Kıbrıslı Türklerin tarihini silmeye yönelik adımları karşısında sessiz kalmamız söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Vakıf yönetiminin dini siyasete alet eden icraatlarının artarak sürdüğünü iddia eden Tel, Akdoğan’a yapılacak olan camiinin avlusuna çocuk parkı yapılması ve Kumarcılar Hanı’nın adının değiştirilmesine yönelik ortaya konan çabanın, Vakıflar İdaresi’nin niyetini net bir şekilde ortaya koyduğunu savundu.

Tel, “din sömürüsü üzerinden belli bir kesim ve ideolojiye hizmet ettiğini” öne sürdüğü Vakıflar İdaresi’nin görevini kötüye kullandığını, sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti.

“Sendikal Platform, toplumun yozlaştırılmasının, kültürel değerlerimizin yok edilmesinin ve Vakıflar İdaresi eli ile kurumlarımızın cemaatlere peşkeş çekilmesinin karşısında olacaktır” ifadelerini kullanan Tel, “Vakıflar İdaresi gibi laikliği tehdit eden ve toplumun kurumlarına göz diken her alandaki kişilerin görevde bulunduğu sürenin soruşturma kapsamına alınmasını “istedi.

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