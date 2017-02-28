Vakıflar İdaresi Müdürü ambulans uçaklaTürkiye'ye gönderildi

Diyaloğun haberine göre, Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter kalp rahatsızlığı geçirince Türkiye'den gelen ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.
Benter'in son günlerde kalbinde ritm bozukluğu olduğu tespit edildi.
Diyaloğun haberine göre, Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter kalp rahatsızlığı geçirince Türkiye'den gelen ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.
Benter'in son günlerde kalbinde ritm bozukluğu olduğu tespit edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.