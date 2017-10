Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, KKTC Umut Derneği’nin sözünü ettiği evin Vakıflar İdaresi’ne değil, bir şahsa ait özel bir mülk olduğunu belirtti.

Benter, konuyla ilgili açıklamasında, İlgili derneğin konu hakkında Vakıflar İdaresi ile ilgili mesnetsiz iddialarda bulunduğunu ifade etti.



İbrahim Benter, KKTC Umut Derneği’nin, sokakta kalan aile için işgal ettiğini açıkladığı Yenicami Mahallesi No:58 adresindeki XXI/46.3.3 Blok: C Parsel No: 80 tapu referanslı evin, tapudan alınan bilgilere göre özel şahsa ait olduğunu bildirdi.



Benter, şunları kaydetti:

“Vakıflar İdaresi olarak amaçlarımız doğrultusunda, hayır, sosyal ve kültürel v.s amaçlı tüm dernek ve vakıf ve benzeri kurum/kuruluşlara, imkanlarımız çerçevesinde gerekli yardımlar yapılmakta olup, Umut Derneği de bu bağlamda bugüne kadar desteklenmiştir. Ancak, ilgili müracaata konu emlak için Umut Derneği’nin medyaya yaptığı bildirimlerde Vakıflar İdaresi’ni mesnetsiz iddialarla suçlamasını esefle kınıyoruz”.