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Vakıflar İdaresi’nden Açıklama

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Benter yazılı açıklamasında,  yağışlar nedeniyle zarar görüp sorun yaşayanların yardım için 0548838 17 58 numaralı telefondan Vakıflar İdaresi’ne ulaşabileceğini kaydetti.
Vakıflar İdaresi’nden Açıklama

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, özellikle Girne ve Karpaz bölgelerindeki aşırı yağışlar sonucunda zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Mağduriyetin giderilmesi, yaraların sarılabilmesi için gönüllülerimiz sahada ve iş başındadır" dedi.

Benter yazılı açıklamasında,  yağışlar nedeniyle zarar görüp sorun yaşayanların yardım için 0548838 17 58 numaralı telefondan Vakıflar İdaresi’ne ulaşabileceğini kaydetti.

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