  • BIST 94.137
  • Altın 281,632
  • Dolar 5,8801
  • Euro 6,4975
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Vakıflar İdaresi'nden BM'nin Maraş kararına destek

» »
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kapalı Maraş kararını desteklediklerini belirtti.
Vakıflar İdaresi'nden BM'nin Maraş kararına destek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kapalı Maraş kararını desteklediklerini belirtti.

Benter, Güvenlik Konseyi’nin Kapalı Maraş’taki arazilerin yasal sahiplerine verilmesini destekleyen kararı üzerine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

 “Vakıflar, Kıbrıs’ta takriben 500 yıllık bir kurumdur. Kapalı Maraş diye isimlendirilen bölge de 500 yıldır vakıflara aittir. İngilizler adaya gelmeden çok önce de, Birleşmiş Milletler kurulmadan çok önce de ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan çok önce de vakıflar vardı. Bu araziler vakıflara aittir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Maraş yasal sahiplerine geri verilmelidir, dediğinde biz bunu kabul ediyoruz. Bu arazilerin vakıflara verilmesi, vakıfların kontrolünde açılması ve topluma hizmet eder hale getirilmesi bizim için çok güzel bir karardır”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi çalışanları farkındalık için yürüdü16 Ekim 2019 Çarşamba 17:11
  • Balıkesir , Ercan Değirmenlik dolaylarında yarın elektrik kesintisi olacak16 Ekim 2019 Çarşamba 17:08
  • Güneşköy’de süt verimi kalitesini etkileyen faktörlerle ilgili seminer düzenleniyor16 Ekim 2019 Çarşamba 17:01
  • Yiğitcan Hekimoğlu da Lefkoşa Maratonuna katılacak16 Ekim 2019 Çarşamba 16:53
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı16 Ekim 2019 Çarşamba 16:32
  • Av ve avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşüldü16 Ekim 2019 Çarşamba 16:31
  • Serin hava ve yağmur bekleniyor16 Ekim 2019 Çarşamba 16:24
  • Vakıflar İdaresi BM’nin Kapalı Maraş kararına destek belirtti16 Ekim 2019 Çarşamba 16:22
  • 9 buçuk metreden düştü16 Ekim 2019 Çarşamba 16:16
  • Töre deklarasyona ilişkin açıklama yaptı16 Ekim 2019 Çarşamba 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti