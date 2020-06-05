  • BIST 110.402
  • Altın 366,511
  • Dolar 6,7731
  • Euro 7,6466
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

Vakıflar İdaresi’nden Çevre Koruma Alanında Başarılı Projeler Yürüten Kişilere “Iyilik Lideri” Plaketi

» »
Vakıflar İdaresi’nden Çevre Koruma Alanında Başarılı Projeler Yürüten Kişilere “Iyilik Lideri” Plaketi
Vakıflar İdaresi’nden Çevre Koruma Alanında Başarılı Projeler Yürüten Kişilere “Iyilik Lideri” Plaketi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre ve doğa koruma çalışmalarıyla ön plana çıkan kişilere “İyilik Lideri” plaketi ile teşekkür etti. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. İbrahim Benter, plaketleri takdim ederken yaptığı konuşmada vakıf ruhunda çevre ve doğa korumasının çok önemli bir yeri olduğundan bahsederek, plaket verilen İyilik Liderlerine doğaya yaptıkları iyiliklerden dolayı teşekkür mahiyetinde bu plaketi sunduklarını belirtti.

Bu plaketlerin, birlikte yürütülecek doğa koruma projelerinin de başlangıcı olacağını belirten Benter, çevre konusunda projesi olan tüm şahıs ve kurumlara da ellerinden gelen tüm yardımı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Plaket alan kişilerin isimleri ve plaket alma gerekçeleri şöyle açıklandı:

“Prof. Dr. Özge Özden – Kuzey Kıbrıs Kelebeklerinin Kıbrıs adasındaki popülasyon gözlemleri ve korunması projesi ve kelebeklerin göç yolları ile yaptığı araştırmalar nedeniyle

Mustafa Kemal Meraklı – Kuzey Kıbrıs endemik bitkilerin tespiti, korunması ve arşivlenmesi konularında yaptığı çalışma ve kitap yayını nedeniyle

Çağıl Çırakoğlu – Kimseden yardım beklemeden sahillerden ve çevresinden çöp toplama çalışmaları yapması nedeniyle

Kemal Basat – Taşkent Doğa Parkı ile yaptığı doğa koruma çalışmaları nedeniyle

Adilcan Meraklı – Kuzey Kıbrıs’taki mağaraların tespiti, haritalandırması ve biyolojik araştırmalarının yapması nedeniyle”600600p22462ednmainimg-vakiflar-cevre.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vakıflar İdaresi’nden Çevre Koruma Alanında Başarılı Projeler Yürüten Kişilere “Iyilik Lideri” Plaketi05 Haziran 2020 Cuma 17:04
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Üniversite öğrencilerinden karantina ücreti alınmayacak”05 Haziran 2020 Cuma 17:00
  • Sos Çocuk Derneği Dijital Bağış Kampanyası Başlattı05 Haziran 2020 Cuma 16:53
  • Hasipoğlu’ndan Anayasa Değişikliğine Ilişkin Halkoylamasi İçin Yasa Önerisi05 Haziran 2020 Cuma 16:51
  • Cumhurbaşkanlığı’ndaki Geçiş Kapılarıyla ilgili toplantı tamamlandı05 Haziran 2020 Cuma 16:49
  • Hukuk, Siyasi Işler ve Dişilişkiler Komitesi, Bilişim Suçlari Yasa Tasarısını Görüştü05 Haziran 2020 Cuma 16:48
  • Siligu Dayanışma Derneği Özçinar’i Ziyaret Etti05 Haziran 2020 Cuma 16:46
  • Tatar: Geçişlerde PCR testi kaçınılmaz05 Haziran 2020 Cuma 16:45
  • Havalar Isınıyor...Haftasonundan sonra sıcaklıklar artacak05 Haziran 2020 Cuma 16:43
  • Bu Akşam Ingiltere’den 155 Yolcu Ve 6 Cenaze Getirecek05 Haziran 2020 Cuma 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti