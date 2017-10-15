Vakıflar İdaresi’nden öğrencilere ‘iyilik oyunları’

Öğrencilere iyiliği anlatan her üç oyunda, belirlenen program kapsamında KKTC’deki tüm ilk ve orta dereceli okullarda gösterilecek.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, çocuklara vakıf ruhunu öğretmek ve iyiliği yaymak amacıyla, ilk ve orta dereceli okullarda, “İyilik Karşılıksızsa İyiliktir”, “Vakıf Nene” ve “Karagöz & Hacivat İyilik Peşinde” oyunlarını sahneliyor.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, okul yönetimiyle birlikte belirlenen günlerde okullarda sahnelenen ve öğrencilerin büyük ilgiyle takip ettiği oyunlarda, öğrencilere; vakıf ruhu, karşılıksız iyilik yapmak oyunla anlatılıyor. Oyunlara zaman zaman öğrenciler de katılıyor.

Öğrenciler, yaklaşık 35 dakika süren oyunlarda, imkanı olsa nasıl bir vakıf kuracağını da paylaşıyor. Oyunun sonunda, öğrencilere, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin hazırladığı hediye paketleri dağıtılıyor.