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Vakıflar İdaresi’nden Ramazan ve Bayram yardımları

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Vakıflar İdaresi’nden Ramazan ve Bayram yardımları
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ramazan ayı nedeniyle bazı yardımlar gerçekleştirdi.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre,  Ramazan ayı boyunca  ülkenin değişik  bölgelerinde iftar yemeği verildi.

İftar yemeklerinin sonunda, Karagöz Hacivat oyunları ile çocuklara vakıf değerleri anlatıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan yarın  kılınacak Bayram namazından sonra da ülkedeki büyük camilerde, vatandaşlara lokma dağıtılarak, bayramları kutlanacak.

İHTİYAÇLI AİLELERE YARDIM

Hayırseverlik ve dayanışmanın toplumda gelişmesi faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen Vakıf İdaresi, Ramazan Bayramı nedeniyle birçok kurumla ortak çalışarak, ülke genelindeki ihtiyaçlı ailelere gıda yardımında bulundu.

Çocukları da sevindiren Vakıflar İdaresi, çocuklara bayramlık kıyafetler aldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü  İbrahim Benter, bayramların dayanışma, hoşgörü, yardımlaşma gibi manevi duyguların yoğun yaşandığı anlar olduğunu belirterek, halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

 

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