Vakıflar İdaresi'nin 3 Aralık Mesajı: "Evkaf, Engellerin 365 gün Farkında"

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, istihdamın yanında, yaptıkları yardımlarla engelli bireyleri yalnız bırakmadıklarına işaret ederek, 2019’da Kasım ayına kadar 700 bin TL’yi bulan maddi destek sağladığını açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığı bir raporda engelli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.



Açıklamada, engelli bireylerin toplumsal yaşama kazandırılması adına atılan en önemli adımın, engelli istihdamı alanında atıldığı ve yasal oranın üzerinde istihdam sağlandığı belirtildi. Maddi ve manevi destek olan Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nde şu anda 8 engelli vatandaşın görev yaptığı kaydedildi.



Yapılan yardımların 330 bin TL’sinin özel eğitim ihtiyacı bulunan kişilerin okul masrafları ve ihtiyaçlarının karşılanması; 211 bin TL’sinin engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması; 45 bin TL’sinin ise hasta bezi alımı için kullanıldığı belirtildi.

8 adet tekerlekli sandalye, 8 adet akülü sandalye ve 5 banyo sandalyesi alımı yapıldığı 2019’da bu kalem için 78 bin TL harcandığı kaydedildi. Engelli bireyler için ayrıca 15 bin TL değerinden üç adet rampa yapıldı vurgulandı.

Bu desteklerin yanında, engelli bireylerin sosyal hayatının geliştirilmesi için İyilik Gönüllüleri ve diğer aracılarla sosyal aktiviteler düzenlendiği veya düzenleyen kurumlara destek olunduğu vurgulandı. Yapılan piknik, gezi veya yemek gibi aktivitelerle engelli bireylerin morallerinin yüksek tutulmasına yardımcı olunduğu kaydedildi.



Engelli bireylere yardım yapılırken Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin kişi veya kurum ayrımı yapmadan tüm dernek, özel eğitim kurumu ve toplumsal aktörlere eşit anlamda yardımcı olmaya çalıştı belirtildi.



Açıklamaya göre, 2019 yılında Eylül ayına kadar KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ne 100 bin TL, Kıbrıs Türk Özürlüler Derneği’ne 30 bin TL katkı yapıldı. Katkı yapılan diğer kurumlardan bazıları şu şekilde sıralandı:



“Algım Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı, Ela Özel Eğitim Merkezi, Dipkarpaz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Madalya Özel Eğitim ve Danışmanlık, Anmel Özel Eğitim ve Danışmanlık, Elita Özel Eğitim Merkezi, Gazimağusa Fizyoterapi ve Özel Eğitim Merkezi, Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Ziyamet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi”