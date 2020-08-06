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Vakıflar Örgütü Münhalleri İptal Etti

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Vakıflar Örgütü Münhalleri İptal Etti
Vakıflar Örgütü Münhalleri İptal Etti

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, personel ihtiyaçları doğrultusunda 5 Şubat 2020 tarihinde ilan ettiği münhalleri iptal etti. 

Kurumdan yapılan açıklamada, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi sadece daha iyi hizmet verebilmek için personel ihtiyaçları doğrultusunda bu münhalleri açmasına rağmen bazı çevrelerin, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimini fırsat bilerek, yapılmış olan sınavı SİYASİ POLEMİK mevzuu yaptığını üzülerek gözlemledik” denilerek kamuoyunun hassasiyetlerini değerlendiren yönetim kurulunun haksız spekülasyonlara fırsat vermemek için münhalleri iptal ettiğini duyurdu. 

Münhaller ile ilgili sınavların değerlendirilmesi, başvuru yapanların hakları saklı tutulaak cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına ertelendi.

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