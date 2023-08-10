Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.
Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu üyesi Mehmetali Ekemen’in görevinden alınmasına ve yerine Abdullah İşkey’in atanmasına; başkan Selahaddin Bayırkan ile üyeler Mustafa Tümer, Mehmet Ortak, Aydın Amca, Hakan Moral ve Mehmet Emin Yeltekin’in görevlerine devam etmelerine karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
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