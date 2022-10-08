Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nda Atamalar Gerçekleşti

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na yeni 3 üye ataması yaptı, 4 üyenin görevlerine devam etmesine karar verdi.
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu şöyle:
Selahaddin Bayırkan (Başkan-devam)
Mustafa Tümer (Üye-devam)
Mehmetali Ekemen (Üye-devam)
Mehmet Ortak (Üye-devam)
Aydın Amca (Üye)
Hakan Moral (Üye)
Mehmet Emin Yeltekin (Üye)
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