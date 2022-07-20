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Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu

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Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulu’nca yeniden oluşturuldu.
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulu’nca değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi Yönetim Kurulu'na Başkan olarak atanan Durali Elal ile üye olarak atanan Kenan Akın, Servet Şahan ve Ayhan Kılıçaslan görevlerinden alındı ve yerlerine Selahaddin Bayırkan’ın başkan; Mustafa Tümen, Mehmetali Ekemen ve Mehmet Ortak’ının ise üyeler olarak atandı.

Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu'nda halihazırda üye olan Mehmet Tunçtürk, Atilla Mahmutoğlu ve Hakan Fellahoğlu'nun ise üyelik görevlerine devam etmelerine karar verildi.

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