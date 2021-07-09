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Vakıflar: Rauf Denktaş'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi noktasında ellerinden geleni yapmaya hazırız

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi noktasında ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
Vakıflar: Rauf Denktaş'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi noktasında ellerinden geleni yapmaya hazırız

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi noktasında ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Benter, yazılı açıklamasında, 450 yıldır topluma hizmet eden bir iyilik kurumu olan Vakıfların, topluma hizmet anlayışının ön planda tutulduğu her alanda gereken adımları atmaya, elini taşın altına koymaya gönüllü olduğunu kaydetti.

Benter, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak merhum Cumhurbaşkanımızın anıt mezarının ve tüm çevre düzenlemesinin tamamlanabilmesi için yürütülen çalışmalara da katkı sağlayabilmek adına girişimlerde bulunduğumuzu ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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