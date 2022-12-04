Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Dünya Engelliler Gününde de İyilikte yarıştı.

“En güzeli iyilikte yarışalım” sloganıyla Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 11. Hafta maçını tamamlayan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Mardin’de konuk olduğu Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü’ne karşı önemli bir başarıya imza attı.
82-77’lik skorla sahadan galip ayrılan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, günün farkındalığı açısından engelli bireylere fırsat verilmesi halinde başarılı olabileceklerini bir kez daha gösterdi.
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