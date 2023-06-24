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Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile polis mensupları empati maçı yaptı

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Polis Örgütünün kuruluşunun 59’uncu yıl dönümü ve Polis Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4. Basketbol Turnuvası final maçı öncesinde, polis mensupları ile Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı empati maçı yaptı.
Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile polis mensupları empati maçı yaptı

Karşılaşma öncesi konuşan KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Polis Teşkilatının, böylesi anlamlı bir organizasyonda engellilere yer vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Başkan Akdeniz, ayrıca, engellilerin hayata tutunma adına spora bir tutku olarak devam ettiklerini, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile hem ülkemizde hem de yurt dışında temsiliyet gösterdiklerini belirtti.  

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin de yer aldığı karşılaşma, dostluk havası içerinde gerçekleşti.  

Karşılaşma sonrası Kuni, maç anısına KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’e plaket, oyunculara ise olarak madalya takdim ederek organizasyona kattıkları değerden dolayı teşekkür etti.

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