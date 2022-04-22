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Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı bu hafta sonu İtalya'daki Avrupa Kupası’nda alkışlayacağız!

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Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı bu hafta sonu İtalya'daki Avrupa Kupası’nda alkışlayacağız!
Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı bu hafta sonu İtalya'daki Avrupa Kupası’nda alkışlayacağız!

 Lefkoşa, 22 Nisan 2022: Takım sponsoru Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) herkesi, bu hafta sonu İtalya'daki uluslararası bir turnuvada dört takımla karşılaşacak olan KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı desteklemeye çağırdı.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 22-24 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında İtalya'nın Sardinya kentinde düzenlenecek Avrupa Kupası’nda (EuroCup 2) Fransa, İtalya ve Polonya takımlarıyla üç günde dört maç oynayacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle fikstürlerin iki yıl ertelenmesiyle bu, Kıbrıs Türk takımının geçtiğimiz iki yıl içerisindeki ilk uluslararası turnuvası olacak.

Sardinya'ya gitmeden önce ekiple bir araya gelen Evkaf Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter, "Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Kıbrıslı Türkler için muhteşem bir elçi olan takımımıza, bu hafta sonu Sardinya'da yapılacak EuroCup 2 turnuvasında başarılar diliyoruz. Önlerinde dört zorlu maç var. Her biri için onları destekleyeceğiz ve tüm Kıbrıslı Türkleri de aynısını yapmaya çağırıyoruz.”

Herkes EuroCup 2 maçlarını canlı izleyebilir ve Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IBWF) web sitesinden skorları takip edebilir: https://www.iwbf-europe.org/the-competition/eurocup/schedule

 

EuroCup 2 turnuvasının galibi, rakipleriyle oynadıktan sonra en çok puanı toplayan takım olacak. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, turnuva organizatörleri tarafından Türkiye'den bir takım olarak görülmektedir.

 

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbolunun bu yılki EuroCup 2 fikstürü (aşağıdaki tüm saatler Kıbrıs içindir):

22 Nisan Cuma: 18:00 KS Pactum (POL) - Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbolu

23 Nisan Cumartesi: 14:00 Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol - Metz (FRA)

24 Nisan Pazar: 11:00 Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol - Le Puy En Velay (FRA)

17:00 Dinamo Lab (ITA) - Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbolu

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