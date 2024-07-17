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Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, DAÜ Beach Club’un takasına karşı olduğunu açıkladı

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Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, DAÜ Beach Club’un Larnaka’daki bir vakıf malı ile takas edilmek istenmesini şiddetle karşıladı.
Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, DAÜ Beach Club’un takasına karşı olduğunu açıkladı

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Beach Club’un Larnaka’da bulunan bir vakıf malı ile takas edilmek istenmesini “yasa dışı” olarak nitelendirerek, buna şiddetle karşı olduklarını açıkladı.

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda ısrarcı olunması halinde hukuki yola başvuracaklarını kamuoyuyla paylaştı. 

Açıklamada, son günlerde yerel basında DAÜ Beach Club olarak bilinen yer için gerçek sahibi Kıbrıslı Rum tarafından Taşınmaz Mal Komisyonu'na müracaat ettiği ve malını Larnaka’da bulunan bir vakıf malı ile takas etmek istediği yönündeki haberler yer aldığına dikkat çekildi.

Komisyon ile Vakıflar İdaresi’nin de konuya olumlu baktığı yönünde söylemler olduğunu ifade edilen açıklamada, vakıf yasaları ve vakfiyelere uyulduğu takdirde, gelir getirici niteliğini kaybetmiş bir vakıf emlakin ancak istibdal yoluyla, daha değerli bir emlak ile mübadelesinin mümkün olduğu, bu işlemin ise meclis onayı gerektirdiği kaydedildi.

Derneğin yaptığı araştırmaya göre, Larnaka’daki vakıf malının, istibdal edilecek maldan çok daha değerli olduğunun belirlendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu durumda değerlendirme yapılarak, gerekirse üzerinden başka bir taşınmaz veya para alınması gerekmektedir. Böyle bir uygulama yapılsa bile böyle bir uygulamaya dernek olarak karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Böyle bir uygulamayı başlatmak vakıf menfaatlerine aykırı bir şekilde vakıf malların teker teker elden çıkarılmasına vesile olacaktır.

Maraş konusu gündeme geldiğinde başta Vakıflar İdaresi olmak üzere Maraş’ın Vakıf malı olduğu ve elden çıkarılmayacağı tezini öne sürenler bu konuda ses çıkartmayacaklar mı?

Söz konusu takas Vakıf mevzuatına uygun yapılsa bile alınan taşınmaz mal Vakfın üzerine geçer ve Vakıf şartlarına uygun bir şekilde yönetilir.

Vakıflar ulvi amaçlarla kurulur ve hayır amacı güder, vakfiyelerin hiçbirisinde casino işletmeciliği yapılır diye bir madde yoktur ve olamaz da. Böyle bir yeri casino işletmeciliği için birilerine peşkeş çekmek vakıf ruhuna ihanet etmek, vakıf yapanların mezarlarında kemiklerinin sızlaması anlamına gelmektedir. Kaldı ki; bahse konu vakıfların hak sahiplerinin de görüşü alınarak vakıf şartlarına uygun kararlar alınması gerekmektedir.”

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