Vakıflar ve Kalkınma Bankası'na yeni atamalar

Bakan Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nda görev süreleri sona eren Başkan Gürsel Uzun ile üyeler; Erdoğan Mani, Hakan Fellahoğlu, Kemal Özçakır, Mustafa Tunçalp ve Şefik Aşçıoğulları yerine başkan Ahmet C. Musaoğulları , üyeler ise; Cezar Ekinci, Ali Bardak, Mahmut Kanber, Hande Kayasal Çelikden, Yücem Eröner, Hande Kayasal Çelikden ve Mehmet Hoca’yı atadı.
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. Yönetim Kurulu’na; Başkan Muhteşem Hacımulla, Hüseyin Özarın ve Emel Ulaş ise üye olarak atanı.
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’na ise Mustafa Besim, Berkan Tokar, Kamil Sertoğlu, Ali Tunçtaşlı atandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.