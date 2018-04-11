Vakıflar ve Kalkınma Bankası'na yeni atamalar

Bakan Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nda görev süreleri sona eren Başkan Gürsel Uzun ile üyeler; Erdoğan Mani, Hakan Fellahoğlu, Kemal Özçakır, Mustafa Tunçalp ve Şefik Aşçıoğulları yerine başkan Ahmet C. Musaoğulları , üyeler ise; Cezar Ekinci, Ali Bardak, Mahmut Kanber, Hande Kayasal Çelikden, Yücem Eröner, Hande Kayasal Çelikden ve Mehmet Hoca’yı atadı.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. Yönetim Kurulu’na; Başkan Muhteşem Hacımulla, Hüseyin Özarın ve Emel Ulaş ise üye olarak atanı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’na ise Mustafa Besim, Berkan Tokar, Kamil Sertoğlu, Ali Tunçtaşlı atandı.