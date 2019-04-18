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Vakıflara üç ayda servet aktarıldı: 2 milyar 672 milyon TL!

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İşsizlik ve yoksulluk giderek artarken Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV gibi dernek ve vakıflara devlet bütçesinden üç ayda tam 2 milyar 672 milyon TL aktarıldı.
Vakıflara üç ayda servet aktarıldı: 2 milyar 672 milyon TL!

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, işsizliğin rekor kırdığı Türkiye'de, yandaş dernek ve vakıflara AKP eliyle servet aktarıldı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı kamunun harcama rakamlarına göre Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV gibi dernek ve vakıflara üç ayda 2 milyar 672 milyon TL aktarıldı.

Bu kurumlara ocak ayında 1 milyar 352 milyon 828 bin TL, şubat ayında 699 milyon 984 bin TL ve yerel seçimlerin yapıldığı mart ayında ise 619 milyon 682 bin TL verildi. Böylece sene başında ayrılan 3,6 milyar TL’lik ödeneğin yüzde 72’si harcanmış oldu.

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