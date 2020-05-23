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Vakıflardan Bayram İçin 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

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Vakıflardan Bayram İçin 5 Bin Aileye Gıda Yardımı
Vakıflardan Bayram İçin 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Bayramı çerçevesinde KKTC'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği 5 bin adet gıda paketi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından ihtiyaçlı vatandaşlara dağıtıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, proje kapsamında ayrım gözetmeksizin bir çok sivil toplum örgütü ile koordineli çalışarak KKTC’nin dört bir tarafındaki ihtiyaçlı insanlara yardım eli uzattı.

Proje, Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği gibi birçok sivil toplum örgütü ile ortaklaşa yürütüldü.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bayram öncesi ihtiyaçlı insanları sevindiren TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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