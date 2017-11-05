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Vakıflar’dan çocukların sağlıklı gelişmesine yönelik ders

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Vakıflar’dan çocukların sağlıklı gelişmesine yönelik ders
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle, Surlariçi’nde bulunan Taşev’de, çocukların doğayı anlaması, sevmesi ve koruması amacıyla sosyal aktivite dersleri veriliyor.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, “MasterKids” programı adı altında verilen derslerde, tableti bilinçli kullanarak verimli zaman geçiren çocukların, eğlenerek öğrenmesi amaçlanıyor.

Ağırlıklı olarak, Lefkoşa Surlariçi’nde kalan ailelerin çocuklarının katıldığı bu haftaki programda, doğa ve çevre hakkında bilgi verilerek, sürüngenler ve mavi dilli kertenkele anlatıldı.

Programda; sürüngen hayvanlar, yaşamları ve özellikleri konuşuldu, konuyla ilgili kısa bilgilendirici video izlendi. Çocuklar, bilgilendirmenin ardından Avustralya’ya özgü bir sürüngen olan mavi dilli kertenkeleyi yakından takındı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, toplumun geleceği çocukların kaliteli eğitim almalarının önemli olduğunu belirterek, Vakıflar İdaresi olarak, çocukların sağlıklı gelişmesine yönelik faaliyetlere her zaman destek verdiklerini söyledi.

“Çocukların doğayı anlaması, sevmesi ve koruması amaçlanıyor” diyen Benter, Vakıflar İdaresi’nin Surlariçi’nde yaptığı restorasyon ve eğitim çalışmalarına Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de destek verdiğini kaydetti.

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