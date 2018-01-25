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Vakıflar’dan eğitime 447 yıldır tam destek

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Vakıflar’dan eğitime 447 yıldır tam destek
Vakıflar’dan eğitime 447 yıldır tam destek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, atalarından aldığı miras ile 447 yıldır eğitime destek olmaya aralıksız devam ediyor.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Hamitköy İlkokulu'nda yeni bir derslik yaparak, önemli bir ihtiyacı giderdi. 
Yeni dersliklerinden memnun olan çocuklar ve eğitimciler, eğitime verilen katkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine atılmış önemli bir adım olduğunu ifade ederek, Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

Toplumda iyiliği ve yardımlaşmayı yayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 447 yıldır eğitim ile ilgilenen vakıflar açarak, bu yöndeki vakıfların açılmasına destek oluyor. Bu vakıflar aracılığıyla ülke genelinde okullar açılarak, eğitim-öğretime sürekli katkıda sağlanıyor.

Tarih boyunca, Vakıflar’ın desteği ile Vakıf arazileri üzerine, okullar yapıldı. Kıbrıs Türk tarihinde önemli yeri olan; Lefkoşa Türk Lisesi, Lefkoşa Kız Lisesi ve Namık Kemal Lisesi bu okullardan bazıları.

Her yıl, ülke genelinde tüm okullardaki ihtiyaçlı öğrencilere, Vakıflar İdaresi tarafından, okul üniforması ve okul ihtiyaçlarıyla ilgili yardım yapılıyor. 

Ülke içinde ve yurt dışında birçok üniversite öğrencisi de Vakıflar İdaresi’nin verdiği bursla okuyor. Vakıflar İdaresi, toplumun geleceği çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümeleri ve kaliteli eğitim almaları için eğitime desteğini sürdürecek.vakiflar.jpg
 

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