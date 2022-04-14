Vakıflar'ın Kuruluşunun ve İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna Devrinin Yıl Dönümü Yarın Kutlanıyor

Kıbrıs Vakıfların kuruluşunun 451’inci ve İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 66'ncı yıl dönümü yarın bir dizi etkinlikle kutlanacak.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre saat 09.00’da Vakıflar İdaresi binasında tören düzenlenecek. Törenin ardından saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine çelenk konulacak,
Vakıflar İdaresi binasında yer alacak Evkaf Biliyorum yarışması ödül töreni ise saat 15.00’te başlayacak.
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