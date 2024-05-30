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Valencia ürünüyle ilgili arazi çalışmaları yarın başlayacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Narenciye Üretici Birlikleri temsilcilerinden oluşan ekipler, Valencia ürünüyle ilgili arazi çalışmalarına yarın başlayacak.
Valencia ürünüyle ilgili arazi çalışmaları yarın başlayacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasında, 2023 – 2024 narenciye sezonunda ihracatta yaşanan sıkıntılar ve dış pazar koşullarının uygun olmamasının Valencia hasadında gecikmeye yol açtığı yer aldı.

Açıklamada, “Bu nedenle muhtemel dalında kalacak olan Valencia ürününün bahçede dalında tespiti adına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Narenciye  Üretici Birlikleri temsilcilerinden oluşmuş üç ekip  31 Mayıs Cuma tarihi itibari ile arazi çalışmalarına riskli bölgelerden başlayacaktır.” denildi.

 

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