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Vali halka kapattığı plajda ailesiyle keyif yaptı

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Vali halka kapattığı plajda ailesiyle keyif yaptı
Kapatılan plajda güneşlenirken fotoğrafçılara yakalandı

ABD’de eyalet bütçesinin meclisten geçmemesi nedeniyle birçok hizmetin durdurulduğu Valsi, ailesiyle birlikte halka kapatılan plajda denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.

New Jersey Valisi Chris Christie, bütçenin kabul edilmemesi nedeniyle hükümet hizmetlerini geçici süreyle durdurduklarını açıkladıktan bir gün sonra, halka kapatılan hükümete ait Island Plajı’nda güneşlenirken fotoğrafçılara yakalandı. Christie’ye plaj keyfinde eşi ve arkadaşları da eşlik etti.

Chris Christie, kimsenin olmadığı plajdaki deniz keyfinin ardından helikopterle Trenton kentine giderek hükümetin kapatılmasıyla ilgili gelişmeleri aktarmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. 

ABD'nin Maine ve New Jersey eyalet yönetimleri, bütçelerini meclisten geçirememeleri nedeniyle acil hizmetler dışındaki birçok hizmeti geçici olarak askıya almıştı.Cumhuriyetçi Vali Chris Christie, eyalet meclisindeki Demokrat üyeleri yeni bütçe konusunda ikna edememişti. Christie, imzaladığı kararnameyle acil hizmetler dışındaki hizmetlerin geçici olarak durdurulması talimatını vermişti.

Christie’nın sözcüsü Brian Murray, fotoğrafların basında çıkması üzerine açıklama yaparak “Evet, sayın vali bugün ofise gitmeden önce eşi ve ailesiyle kısa bir süre sahildeydi” dedi. 

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