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Valilik açıkladı: Nusaybin'de 8 ölü 35 yaralı

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Mardin Valiliği'nden gelen son dakika haberine göre, Nusaybin'de 8 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Valilik açıkladı: Nusaybin'de 8 ölü 35 yaralı

Mardin Nusaybin'e atılan havan mermilerinin bazıları ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaraladı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü.

VALİLİK AÇIKLADI

Mardin Valiliği’nden gelen açıklamada, Nusaybin’deki havan saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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