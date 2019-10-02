  • BIST 103.509
  • Altın 275,387
  • Dolar 5,6953
  • Euro 6,2373
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Valiye 'Yaya Geçidi Nöbeti'nde az kalsın araba çarpıyordu

»
Bilecik'te düzenlenen 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliğinde Bilecik Valisine az kalsın araba çarpıyordu.
Valiye 'Yaya Geçidi Nöbeti'nde az kalsın araba çarpıyordu

Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak şehir içindeki yaya geçitlerinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği düzenlendi.

 

Geçitlerde yaya güvenliğini sağlamak ve devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetle olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve öğrenciler katıldı. 

Bilecik Valisi Bilal Şentürk merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, yolda seyir halinde bulunan bir araç az kalsın valiye çarpacaktı.

Sürücü, valiyi son anda fark ederken Şentürk sürücüye eliyle dur işareti yaptı. Sürücü ile bir süre sohbet eden Şentürk, sürücüyü yayalara yol vermesi yönünde uyardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu'ndan Macron'a "Öten horoz" benzetmesi02 Ekim 2019 Çarşamba 16:06
  • KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AKP, çekirdek oyunun en düşük noktasında02 Ekim 2019 Çarşamba 12:37
  • 6 farklı anket şirketi Cumhur İttifakı’nın oyunu yüzde 50’nin altında gösterdi; MHP’li seçmenin Erdoğan’a desteği azaldı02 Ekim 2019 Çarşamba 11:25
  • Serap Yılhan - Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharı sonrası neler yaşandı?02 Ekim 2019 Çarşamba 09:45
  • 'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor02 Ekim 2019 Çarşamba 09:41
  • Yayalar kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi (video)01 Ekim 2019 Salı 18:55
  • Selahattin Demirtaş'a "Siyasi Cesaret Ödülü"01 Ekim 2019 Salı 12:01
  • AP’den Türkiye’de fabrika planlarına rekabet şerhi01 Ekim 2019 Salı 09:36
  • Tank palet fabrikasını akıbeti Telekom’a benzer mi?01 Ekim 2019 Salı 09:32
  • THY yer hizmetlerinde İBB şirketi Hamidiye'den su almayacak01 Ekim 2019 Salı 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti