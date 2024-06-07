Valizinde ilaçlarla yakalandı!

İlaç ve Eczacılık Yasasıma Aykırı Harekette Bulunma suçundan tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Murat Taş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Ercan Havalimanında KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan zanlının valizlerinde yolcu geliş salonunun içerisinde bulunan Gümrük Kontrol noktasında arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının valizi içerisinde 3 kutu 200 mg. Tilitin marka ilaç, 2 kutu 20 tüp toz,50 adet 60 mg Vidalista, 1 kap içerisinde 30 adet 8 mg Subutez hap, 14 adet beyaz içerikli kapsül bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının İlaç ve Eczacılık Yasasıma Aykırı Harekette Bulunma suçundan tutuklandığını, edilen ilaçlara emare olarak el konulduğunu belirtti.

Polis, ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesine götürülerek nevinin tespit edileceğini açıkladı.

Polis, zanlının sözlü beyanında bir şahsın bavulunu kendisine teslim ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının bu beyanının doğru olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.