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Valizinden cephanelik çıktı

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Ercandan çıkış yaparken silah ve patlayıcı maddelerle yakalanan B.K "kanunsuz tabanca, kanunsuz patlayıcı madde, kanunsuz uyuşturucu madde, tescilsiz hava tabancası, kanunsuz kama ithal, tasarruf ve taşıma" suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldi
Valizinden cephanelik çıktı

Demirhan Polis Karakolunda görevli Halil İbrahim Gizmen mahkemede olguları aktardı.

Polis,  7 Mart 2024 tarihinde saat 19:15’de Ercan Havalimanı giden yolcu kontrol noktasında görevli polis mensupları tarafından, KKTC'de turist olarak bulunan zanlının tasarrufunda bulunan valiz içerisinde 1 adet Swiss Arms marka tescilsiz hava tabancası, 1 adet Tabanca şarjörü, 2 adet 9 mm çapında canlı mermi, 1 adet 12'lik canlı av fişeği, 1 adet ağız uzunluğu 53 cm toplam uzunluğu ise 70 cm olan Kama ile Kını ve naylon poşet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ifadesinde emareleri 21 Şubat 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC'ye giriş yaparken getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, silah ve patlayıcı maddelerin balistik incelemeye gönderildiğini ifade etti.  Polis, uyuşturucu maddenin de devlet kimya laboratuvarına verildiğini açıkladı. Polis, balistik ve uyuşturucu inceleme sonucunun beklendiğini ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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