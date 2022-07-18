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Vampir öldürme kiti rekor fiyata satıldı

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İngiltere'de 19. yüzyıldan kalma 'vampir öldürme kiti' açık arttırma sonunda 16 bin 900 sterline satıldı.
Vampir öldürme kiti rekor fiyata satıldı

Yaşayan ölüleri savuşturduğu bilinen nesneleri içeren gizemli bir vampir öldürme kiti, açık artırmada satıldı.

16 bin 900 sterline satılan vampir öldürme kiti, müzayede tahminlerini de altüst etti.

2-3 bin sterline alıcı bulması beklenen kit, Hansons müzayedecilerini de şaşırttı.


“DÜNYANIN HER YERİNDEN TEKLİFLER GELDİ”

Bir İngiliz tarafından alınan vampir öldürme kitiyle ilgili açıklama yapan Müzayede Evi Hansons Auctioneers’ın sahibi Charles Hanson, “Açık artırma öncesinde bu ürüne ilgi yoğundu. Ama sonuç tüm beklentileri aştı. Fransa, Amerika ve Kanada da dahil olmak üzere dünyanın her yerinden teklifler geldi. Bu gibi nesneler koleksiyoncuları büyüler. Kit, İngiliz Hindistan’ın eski yöneticisi Lord Hailey’e aitti. Korku ya da büyülenme yoluyla, en yüksek aristokrat sosyal düzenin bir üyesinin, Lordlar Kamarası’nda yeri olan bir adamın bu eşyayı aldığını bilmek ilginç. Vampir mitinin her kesimden insanı etkilediğini hatırlatıyor bize” dedi.

Lord Hailey

19. yüzyılın sonlarındaki kitteki öğeler Lord Hailey’nin baş harfleriyle damgalanmış, adını ve adresini içeriyor.

Vampirleri savuşturmak için aletler ve kutsal nesneler içeren kilitlenebilir kutunun kapağında, sürgülü gizli kilitleme cihazı görevi gören iki pirinç haç bulunuyor.

İçinde daha fazla haç, bir çift tabanca, pirinç barutluk, kutsal su, Gotik İncil, tahta tokmak, kazık, pirinç şamdanlar, tespihler ve döneme ait Metropolitan polis evrakları var.

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