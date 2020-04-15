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Van depreminde 39 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitlerine beraat

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Van depreminde 39 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitlerine beraat
Van depreminde 39 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitlerine beraat

Avukatların beyanları beklenmeden alınan beraat kararı müşteki avukatlarına tebliğ edilmedi, itiraz edilmeyince karar kesinleşti. Karar tesadüfen ortaya çıktı.

Van’da 2011 yılında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 39 kişiye mezar olan “Sevgi Apartmanı” davasında yargılanan sanık müteahhit Salih Ölmez ile İnşaat Mühendisi Murat Kazancı’nın, avukatların beyanları dahi beklenmeden beraat ettirildiği ortaya çıktı.

İki sanığın beraatine hükmeden mahkeme, kararı beraatten haberi olmayan müşteki avukatlarına tebliğ etmedi. Avukatların karara itiraz edememesi nedeniyle beraat hükmü kesinleşti. Sevgi Apartmanı’nda dört yakınını kaybeden davanın avukatlarından Efkan Bolaç, “Bu karar, toplum vicdanında ciddi bir yaraya neden olmuştur” dedi.

Karar tesadüfen öğrenildi

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde Sevgi Apartmanı’nın yıkılması sonucu 39 kişi yaşamını yitirdi. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ‘ın aktardığına göre, göre, Erciş Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan davada dokuzun üzerinde duruşma görüldü. Son duruşma 6 Kasım 2019’da yapıldı. Ancak müşteki avukatları duruşmaya katılmadı. Savcı, esas hakkındaki mütaalasında sanıkların bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, o duruşmada yargılamayı bitirerek, iki sanığın beraatine hükmettiği açığa çıktı. Bu durumdan habersiz olan avukatlara, karar tebligatı da yapılmadı. Bu nedenle beraat kararı kesinleşti. Karar, mağdurlardan bir yurttaşın e-devlet’ten baktığı dava dosyasını “kapalı” görmesiyle açığa çıktı.

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