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Van depreminin 8. yıl dönümünde Erciş'te anma töreni

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7.2 büyüklüğündeki depremde 644 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi yaralanmıştı
Van depreminin 8. yıl dönümünde Erciş'te anma töreni

Van'ın Erciş İlçesinde 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için kaymakamlık bahçesinde anma etkinlikleri düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edilip, karanfil bırakılırken,  vatandaşlara da sıcak çorba ve tatlı ikram edildi. 

Van'da 23 Ekim 2011'de merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin vurduğu Van ve Erciş İlçesi'nde toplam 644 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Bugün de Erciş ilçesinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. 

Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Kızılay Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen anma töreni etkinlikleri, kaymakamlık bahçesinde fotoğraf sergisinin gezilmesi ile başladı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108’inci Topçu Alay komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kamu kurum amirleri ve vatandaşlarla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin olduğu Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyit Muhammed mezarlığı ziyaret edildi. 

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, burada depremde yaşamını yitirenler için dua edip, mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Kentsel dönüşüm içinde bulunan Kara Yusuf Paşa Camine geçen katılımcılar burada ise okunan kuran tilaveti ve mevlidin ardından, depremde hayatını kaybedenlerin anısına katılımcılara sıcak çorba ve tatlı ikramında bulundu. Mehmetbeyoğlu, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün 23 Ekim 2019 büyük Erciş depreminin 8’nci yıl dönümündeyiz. Erciş deprem şehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bölgemizin büyük bir deprem kuşağında olduğunun farkındayız. İlerleyen süreçte yapılan çalışmalarda görüldü ki şehirlerimizde büyük bir değişim, dönüşüm oldu. Ülkemizde son dönemlerde ülkemizde yapılan büyük çalışmalarla birlikte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerinin şehrimize çok hızlı bir şekilde gelerek deprem yaralarını sarmak üzere büyük efor sarf etmişlerdir. Bizler başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bir yıllık bir süre içeresinde belki de rekor sayılacak bir sürede ilçede 4500 konut inşa edildi. İnşallah yeni kuşaklar bu depremden yeni dersler çıkarmıştır. Ben bu vesileyle bütün deprem şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum."

Kızılay Eriş Şube Başkanı Kurbani Özdaş ise yaptığı açıklamada, "Bizde milletimizin adına, depremde hayatını kaybeden şehitlerimizin hayrına çorba dağıtıyoruz. İnsanlarımıza hem depremi hatırlatıyoruz, hem de bir hayır yapmış oluyoruz. Vefat edip giden dostlarımız, akrabalarımıza Allahtan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

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