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Van Gogh tablosuna zarar veren Eko-aktivistlere hapis cezası

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Eylül ayında Londra'daki bir müzede Vincent Van Gogh tablosunun çerçevesine zarar veren iki çevre aktivisti hapis cezası aldı.
Van Gogh tablosuna zarar veren Eko-aktivistlere hapis cezası

24 yaşındaki Emily Brocklebank ve 22 yaşındaki Louis McKechnie, salı günü açıklanan kararla 21 gün hapis cezası aldı.

Bölge Yargıcı Neeta Minhas, van Gogh'un 'Çiçek Açan Şeftali' tablosunu çevreleyen 18. yüzyıldan kalma çerçevenin, kalıcı zarar gördüğünü açıkladı.

 

Brocklebank ve McKechnie, eylül ayında  Londra'daki Courtauld'a girdiklerinde van Gogh'un 'Çiçek Açan Şeftali' tablosunu çevreleyen 18. yüzyıldan kalma çerçeveye kendilerini yapıştırmıştı.

Savcı Francesca Cociani, mahkemede "Geride büyük miktarda yapıştırıcı kalmış ve çerçevenin yaldızlarına sızmış solvent alanları vardı. Ayrıca çerçevenin bazı kısımları düşmüştü" dedi.

Çerçeveye 2 bin 426 dolar değerinde hasara neden olduğu için, Brocklebank'a 21 gün hapis cezası verildi, altı ay ertelendi ve elektronik monitör takması gereken altı haftalık sokağa çıkma yasağı verildi.

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan bir maç sırasında kendisini kale direğine kabloyla bağladığı için altı haftalık hapis cezasını çekmekte olan McKechnie'nin cezası 3 hafta daha uzadı.

Brocklebank mahkemeye, yapıştırıcının "fazla zarar vereceğini" düşünmediğini ve bir doğa aşığı olarak van Gogh'un protestolarını onaylayacağını söyledi. 

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