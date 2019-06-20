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Van Gogh’un ‘intihar silahı’ açık artırmada 162 bin 500 avroya satıldı

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Van Gogh’un ‘intihar silahı’ açık artırmada 162 bin 500 avroya satıldı
Van Gogh’un ‘intihar silahı’ açık artırmada 162 bin 500 avroya satıldı

Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un intihar ederken kullandığı düşünülen silah, Fransa’nın başkenti Paris’te, ‘Art Auction’ adlı müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada 162 bin 500 avroya (1.05 milyon lira) alıcı buldu.

BBC’nin haberine göre, Lefaucheux marka silahı, müzayedeye telefonla arayarak katılan bir koleksiyonerin öngörülenin üç katı fiyat ödeyerek aldığı açıklandı.

Silah 1965’te Van Gogh’un son günlerini geçirdiği Paris’teki Auvers-sur-Oise’de, ünlü ressamın 1890’daki intiharından 75 yıl sonra bir çiftçi tarafından bulunmuştu.

Açık artırmada satılmadan önce Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da müzede sergilenen silahın orijinalliği konusunda şüpheler var.

Resmi olarak kanıtlanmadığı halde silahın, Hollandalı ressamın ‘intihar silahı’ olarak açık artırmaya çıkarılmasını eleştiren Fransa’daki Van Gogh Enstitüsü, ‘bir trajediden ticari çıkar sağlandığı’ açıkladı.

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