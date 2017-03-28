Van Gogh'un 'Yatak Odası' tablosunda uyunabilecek

Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Yatak Odası" adlı tablosundaki sarı yatakta uyumak artık mümkün.

Tablo, ünlü ressamın doğduğu Kuzey Brabant eyaletinde bulunan Boxmeer kasabasındaki bir otel tarafından oda olarak canlandırıldı.

Otel odası, tarihçi Peer Meurkens'in yardımıyla "Yatak Odası" tablosuna sadık kalınarak hazırlandı.

Mavi duvarlar, ahşap döşeme, duvardaki tablolar ve elbette bir metre genişliğinde ve 180 santimetre uzunluğundaki sarı yatak unutulmadı.

Tablodaki sürahi ve pencere çerçeveleri gibi ayrıntıların da atlanmadığı odada, lüks banyo ve televizyon, ahşap bir dolabın arkasına gizlendi.

Van Gogh'un tablosunu iyi bilenler, odadaki kalorifer borusu ve televizyon dolabını eleştirse de, odanın ilk konuğu olan Brabant Televizyonu (Omroep Brabant) muhabiri Noel van Hooft'a göre her şey çok gerçekçi.

Hollandalı gazeteci, "Gerçekten tablonun içine girmiş gibi hissettim. Bu nedenle eşyalara dokunmaya kıyamadım" dedi.

Van Gogh'un gerçek yatağının son durağı bu kasaba

Van Gogh'un sarı yatağının Boxmeer kasabasında canlandırılması tesadüf değil, çünkü yatağın son gönderildiği yer bu kasaba.

Fransa'da 1890 yılında ölen van Gogh'un eşyaları, Utrecht kenti yakınlarındaki Laren kasabasında bulunan yakınlarına gönderilmiş.

Diğer eşyalarla birlikte evin bodrum katına kaldırılan sarı yatak, van Gogh'un yeğenleri tarafından 1945 yılında 2. Dünya Savaşı nedeniyle her şeylerini kaybeden Boxmeer halkına yardım olarak gönderilmiş.

Ünlü van Gogh uzmanı Martin Bailey tarafından ortaya çıkarılan bu bilgi, 21 odalı Otel Riche'nin sahibi Sven Janssen'e ilham kaynağı olmuş.

Janssen, ünlü ressamın tablolarının sergilendiği Den Bosch kentindeki Kuzey Brabant Müzesi ile de işbirliği yaparak, van Gogh severleri Boxmeer'e çekmek istiyor.

Tarihçiler ve van Gogh severler ise, 2. Dünya Savaşı sonrası Boxmeer'e yardım amacıyla gönderilen sarı yatağın kimde olduğu sorusuna yanıt arıyor.

Laren ve Boxmeer belediyeleri, arşiv belgeleri aracılığıyla van Gogh'un yatağının kime verildiğini bulmaya çalışıyor.