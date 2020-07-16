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Van Gölü’nden bir ceset daha çıkarıldı, ulaşılan ceset sayısı 40 oldu

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Van Gölü’nden bir ceset daha çıkarıldı, ulaşılan ceset sayısı 40 oldu
Van Gölü’nden bir ceset daha çıkarıldı, ulaşılan ceset sayısı 40 oldu

Van’ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü. 

Gün içinde bölgede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda teknedeki 1 kişinin daha cesedine ulaştı.

Bugün çıkarılan 3 cesetle ulaşılan ceset sayısı 40'a yükseldi. Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

Çalışmalara yarın devam edilmek ara verildi. 

Ne olmuştu?

Van’ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. 

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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