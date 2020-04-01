Van M Tipi Cezaevi’nde koronavirüs nedeniyle isyan çıktı

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Van M Tipi Cezaevi’nde koronavirüse ilişkin alınmayan önlemlerden dolayı isyan çıktığını duyurdu.

Adli tutukluların kaldığı belirtilen Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde isyan çıktığı belirtildi. Ulaşılan bilgilere göre, koronavirüse salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınmaması ve AKP tarafından Meclis'e getirilen yeni infaz düzenlemesinin kendilerini kapsamamasına öfke duyan cezaevindeki adli tutuklular isyan çıkardı.

Kapılara ve pencereye vuran tutukluların, bir koğuşu ateşe verdiği ileri sürüldü. Cezaevine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Cezaevinde yaşanan bu olayla sırasında ölen ya da olmadığı öğrenildi. Olayı duyan tutuklu yakınları ise bilgi almak için cezaevinin önüne geldi.

Yaşananlara dair cezaevi savcısının önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniliyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tutukluların koronavirüse ilişkin alınmayan önlemlerden dolayı isyan ettiğini duyurdu.

Sarısaç, paylaşımında “Van M-tipi cezaevinde, korona virüsü tedirginliğinden ve alınmayan tedbirlerden dolayı isyan çıktığı , bir çok itfaiye ve zırhlı aracın oraya gittiği şuan tutsaklara müdahele ettiği bilgisi alıyoruz. Koronaya karşı en tehlikeli yerler cezaevleridir. #İnfazdaEşitlikYaşatır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra başka bir paylaşım yaparak son duruma ilişkin bilgi veren Sarısaç, "Van M-Tipine giden avukat arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre; infaz yasasında yapılacak değişikliklerden dolayı protesto haklarını kullanmışlar. Şuan yaralanma veya ona benzer bir durum yok. Olaylar durmuş durumda" dedi.