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Van Valisi Bilmez: 295 kilometrelik İran sınırının tamamına duvar örülecek

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, göç baskısının artmasıyla birlikte Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve PKK'nın sızmalarının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamın
Van Valisi Bilmez: 295 kilometrelik İran sınırının tamamına duvar örülecek

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, göç baskısının artmasıyla birlikte Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve PKK'nın sızmalarının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceğini belirtti.

Vali Bilmez, "Kara kuvvetlerimiz 2 keşif, 2 de komando bölüğü, zırhlı araçlarla birlikte bölgeye takviye etti. İçişleri Bakanlığımız da diğer illerden bu bölgeye 35 özel harekat timi 50 zırhlı araçla sınır hattında askeri birliklerimize yardımcı olmak üzere bölgeye yönlendirildi" dedi.

İlgililerden bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı sınırından başlayarak 64 kilometrelik modüler duvar inşaatının devam ettiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar 64 kilometrelik duvarın yapımını bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Vali Bilmez, şu ana kadar duvarın 3,5 kilometrelik kısmının tamamlandığını bildirdi.

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