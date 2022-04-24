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Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

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Gürpınar ilçesinde durdurulan takside arama yapan jandarma, müşterilerden birinin üzerinde ABD merkez bankası tarafından koleksiyon amacıyla bastırılan 1 adet 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi.
Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Van Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından 18 Nisan günü Edremit ilçesine doğru giden bir taksiyi durdurdu.

Jandarma araçta ve sürücü ile yolcuların üzerinde arama yaptı. Aramalarda ABD merkez bankası tarafından koleksiyon amaçlı sınırlı sayıda basılan 1 adet 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

BANKNOT GERÇEK ÇIKTI

Şüpheliler Z.S., ve C.S. gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Van Şubesi’nde yapılan incelemede banknotun gerçek olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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