Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da meydana gelen depremin derinliği 10,47 kilometre olarak belirlendi.
Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da meydana gelen depremin derinliği 10,47 kilometre olarak belirlendi.
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