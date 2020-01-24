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Van’da 579 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

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Van’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 579 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı bildirildi
Van’da 579 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 68, Başkale’de35, Çaldıran’da 30, Çatak’ta 115, Edremit’te 27, Gürpınar’da 25, İpekyolu’nda 62, Muradiye’de 67, Özalp’te 52, Saray’da 16, Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

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