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Van'da 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

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Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alınarak yerine kayyım atanmıştı
Van'da 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyım atanan Van’da Tuşba Belediye Meclis Üyesi Ercan Yılboğa, Edremit Belediye Meclis üyeleri Savaş Engu, Sevinç Şekerve Atiye Şen ile Çaldıran Belediye Meclis üyeleri Necmettin Şahin, Pınar Demir, Hülya Darak ve Mehmet Sıddık Moraner görevlerinden alındı. Belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma bulunması görevden alma kararlarına gerekçe olarak gösterildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan 19 Ağustos'ta görevden alınarak yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyım olarak atanmıştı.

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