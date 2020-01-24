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Van'da çatıdan düşen kardan kaynaklı hastanenin girişi çöktü: 9 kişi yaralandı

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Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Bölümü'nün bulunduğu binanın cam giriş bölümü çatıdan düşen kar yığınları nedeniyle çöktü. Yaralanan 9 kişi acil serviste tedavi altına alındı
Van'da çatıdan düşen kardan kaynaklı hastanenin girişi çöktü: 9 kişi yaralandı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çatısında biriken kar yığınları, öğle saatlerinde kardiyoloji bölümünün bulunduğu binanın girişindeki cam bölümün üzerine düştü.

Kar yığınları yüzünden çöken bölümün altında kalarak yaralanan biri hastane personeli 9 kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Bir vatandaşımızın kafasında kısmen bir yaralanma var. Bir vatandaşımıza cam parçası isabet ettiği için karın bölgesinde yaralanma var. Bu iki vatandaşımızı servise yatırdık. Diğer 7 vatandaşımızın durumu iyi. Ciddi bir yaralımız yok. İkinci bir olayın yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık" diye konuştu.268446-739836058.jpg

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