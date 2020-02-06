Van’da çığ altında kalanlara yönelik sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Çığ altında olduğu düşünülen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Salı ve Çarşamba günleri 24 saat içerisinde iki kez çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 39’a çıktı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin yer aldığı arama çalışmaları bu sabah 08.00 itibarıyla yeniden başladı.
Ekipler, önce alan taraması yaptı, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.
Güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin verilmiyor. AA’nın haberine göre çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.