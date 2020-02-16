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Van'da Donan baraj gölünde Eskimo usulü balık avlıyorlar

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Van'da Donan baraj gölünde Eskimo usulü balık avlıyorlar
Van'da Donan baraj gölünde Eskimo usulü balık avlıyorlar

Van’ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü’nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.

Geceleri eksi 20 dereceyi bulan hava nedeniyle gölün yüzeyi buz tutarken, balıkçıların kullandığı kafesler ve tekneler yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesine gömüldü. Geçimini balıkçılıkla sağlayan ilçe halkı, tehlikeyi göze alarak yüzeyi buz tutan gölde Eskimo usulü balık avlamaya başladı. Balıkçılar, kazma, kürek ve demir çubuklarla göl yüzeyindeki buzları kırarak ağlarla sazan ve alabalık avlıyor.

Yaklaşık 25 yıldır baraj gölünde avlandığını söyleyen balıkçı Hikmet Doğal, şöyle konuştu: “Baraj gölüne attığımız ağların uçlarına işaretler koyuyoruz. Bu sayede göl buzlansa da ağımızın yerini kolayca bulabiliyoruz. Buz tutan gölde koyduğumuz işaretlerin bulunduğu noktaları kazma ve kürekle kırıyoruz. Ağın bir ucuna ip bağlayıp diğer ucundan çekiyoruz. Bu sayede balık dolu ağı çekerken, ikinci defa suların altına göndermek için ipi kullanıyoruz. Bazen ağımız dolu geliyor bazen de hiç yakalayamadığımız oluyor. Haftada birkaç kez avlanma imkanımız oluyor.”

Tehlikeye rağmen geçimlerini bu işle sağladıklarını söyleyen Mithat Doğal ise şunları söyledi: “Buzla kaplı gölün tam ortasında durarak balık çıkarıyoruz. Yakaladığımız balıkları Van-Hakkari yolunda kurduğumuz tezgahlarda satıp geçimimizi sağlıyoruz.”

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